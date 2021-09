Alitalia: Fit-Cisl Lazio, è attacco al mondo del lavoro, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui oggi per chiedere al governo cosa vuole fare con la compagnia Alitalia, una compagnia nazionale. è impensabile che una compagnia al cento per cento dello Stato crei disoccupazione, circa ottomila esuberi dell'Alitalia più ci saranno altri 9-10 mila esuberi di tutto l'indotto che lavora per l'Alitalia". Lo ha detto Celeste Viscusi del dipartimento regionale Fit-Cisl Lazio trasporto aereo, in piazza San Silvestro a Roma questa mattina durante la manifestazione in corso dei lavoratori del trasporto aereo. "Tutto l'indotto del Lazio, partendo dall'aeroporto di Fiumicino sarà un massacro, sarà un dramma familiare. Il governo che mette in discussione salario e occupazione di una compagnia dello Stato è una cosa vergognosa. Anche le turnazioni vogliono mettere in discussione. Per rilanciare Alitalia dobbiamo capire il governo che cosa vuole fare. Prima della pandemia in Italia hanno circolato 198 milioni di passeggeri, un trasporto aereo ricco. Vogliamo capire se si vuole rilanciare questa compagnia oppure si vuole tirare avanti tre anni sprecando i tre miliardi dello Stato. Non si possono mettere in discussione posti dei lavoro e salti. E' un attacco al mondo del lavoro". (Rer)