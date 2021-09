Afghanistan: Mulè, "il sonno dell'Occidente genera mostri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La verità è che il sonno dell'Occidente genera mostri: a guardare le immagini che arrivano dalla valle del Panshir, dove oggi i talebani hanno profanato esultanti la tomba di Ahmad Shah Massud, viene da pensare che il figlio del Leone e le sue truppe sono state abbandonate al loro destino, e la loro lotta per la resistenza in quell'area a nordest di Kabul del tutto ignorata dall'Occidente": lo afferma il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in un'intervista a 'Il Foglio'. "Mi limito a constatare che coi Peshmerga kurdi, nel recente passato, - prosegue Mulè - ci si è comportati in modo diverso. Invece qui accettiamo che, nel giro di due settimane, i talebani demoliscano vent'anni di conquiste faticose sul campo dei diritti civili. L'oscurantismo più becero". (Rin)