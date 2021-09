© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma non ha una normativa sull'assegnazione dei beni comuni. In molte zone di Roma le associazioni mantengono il verde senza averne titolo. Faremo subito una delibera sulle assegnazioni dei beni comuni, pensando di poter dare anche la possibilità di aprire un chiosco". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, intervistato nell'ambito di un incontro all'Associazione Stampa estera. (Rer)