Famiglia: Bonetti, con "Conciliamo" 74 milioni di euro per 127 progetti in Italia

- "Settantaquattro milioni di euro per 127 progetti nel Paese, presentati da aziende, dalle piccole alle grandi imprese, che mettono al centro la conciliazione vita-lavoro e sviluppano azioni di welfare a sostegno delle famiglie: con la pubblicazione della graduatoria dell’avviso pubblico 'Conciliamo' abbiamo portato a compimento un altro impegno per cambiare la qualità della vita delle famiglie e costruire un modello più giusto, in cui i tempi della vita, quelli della famiglia e del lavoro, sono riconosciuti e davvero armonizzati". Lo annuncia su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "È il segno - aggiunge - di un Paese che torna a investire nel suo futuro: nei desideri e nelle esperienze delle donne e degli uomini, nel diritto a un lavoro davvero umano, nella vita delle famiglie, nelle nuove generazioni, nella scelta di essere genitori, che è valore e bene e futuro per tutti".(Rin)