Albania: l'opposizione torna in Parlamento dopo due anni e mezzo di boicottaggio (3)

- Il presidente dell'Albania Ilir Meta ha fissato al 10 settembre la data per la prima riunione del nuovo Parlamento di Tirana, risultato dalle elezioni del 25 aprile. La prima riunione del nuovo Parlamento segnerà l'avvio della decima legislatura in Albania e prevede le procedure di voto per l'elezione del nuovo presidente dell'organismo legislativo. La riunione del Parlamento apre inoltre le porte al terzo mandato per il premier Edi Rama alla guida del governo. Il Partito socialista ha ottenuto la maggioranza assoluta alle ultime elezioni con 74 seggi (su 140 del Parlamento di Tirana); il Partito democratico è la seconda forza politica con 59 seggi; il Partito socialista per l'integrazione (Lsi) è terzo con 4 seggi; altro schieramento rappresentato in aula è il Partito socialdemocratico (Psd) con 3 deputati. (segue) (Alt)