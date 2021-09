Albania: l'opposizione torna in Parlamento dopo due anni e mezzo di boicottaggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opposizione è l'unica speranza per far cadere il narco-Stato", ha dichiarato Berisha accusando il governo albanese in carica e ribadendo la sua determinazione ad entrare nel nuovo Parlamento come deputato. L'ex premier albanese Berisha si è detto "impaziente" di tornare nel nuovo Parlamento di Tirana che sarà formato a settembre dopo le elezioni di fine aprile. "Non vedo l'ora. Sono uno dei fondatori del Parlamento pluralista in Albania, per cui non vedo l'ora", ha dichiarato a luglio Berisha, esponente del Partito democratico all'opposizione. (Alt)