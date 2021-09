Lazio: Cciaa e Regione, 7 milioni e mezzo di euro per innovazione con Voucher Digitali Impresa 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì prossimo, 13 settembre, sarà possibile per le micro e piccole imprese regionali presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dal bando Voucher Digitali Impresa 4.0 Anno 2021. Si tratta di sette milioni e mezzo di euro per la digitalizzazione delle aziende regionali ed è volto a sostenere le realtà produttive che puntano all’adozione di tecnologie e strumenti digitali per la ripartenza dopo la crisi provocata dalla pandemia. Nello specifico, 5 milioni di euro sono messi a disposizione dalla Regione Lazio e destinati alle imprese dell’intera regione e 2,5 milioni di euro sono stati stanziati dalla Camera di Commercio di Roma e rivolti, in via esclusiva, alle imprese di Roma e provincia. (segue) (Com)