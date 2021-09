Lazio: Cciaa e Regione, 7 milioni e mezzo di euro per innovazione con Voucher Digitali Impresa 4.0 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi prioritari del bando sono tre: sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e green oriented; promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano nazionale di Transizione 4.0; favorire interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante la pandemia e alla ripartenza nella fase post-emergenziale. Il bando finanzia con contributi a fondo perduto (voucher), fino a un massimo di 10mila euro a impresa, progetti di digitalizzazione - che possono spaziare dalla robotica avanzata passando per la cyber security, lo smart working e la blockchain, fino all’intelligenza artificiale e l’IoT - presentati da singole imprese. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70 per cento delle spese ammissibili e, per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di 3mila euro al netto dell’Iva. (segue) (Com)