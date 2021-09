Lazio: Cciaa e Regione, 7 milioni e mezzo di euro per innovazione con Voucher Digitali Impresa 4.0 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’edizione 2021 del bando Voucher digitali - spiega in una nota Lorenzo Tagliavanti, Presidente di Unioncamere Lazio e della Camera di Commercio di Roma - mettiamo 7,5 milioni di euro a disposizione dei processi di trasformazione digitale delle imprese del nostro territorio. Con gli strumenti digitali, le Pmi locali possono trasformarsi in aziende globali pur mantenendo il loro carattere tradizionale, ma non tutte le realtà produttive, specie le più piccole, possono affrontare questi cambiamenti in modo autonomo. L’iniziativa nasce dalla consolidata collaborazione istituzionale tra il sistema camerale del Lazio e la Regione Lazio che, con la messa a fattor comune delle risorse, è fondamentale per promuovere la crescita delle imprese”. Possono presentare domanda le imprese di tutti i settori che rispettino alcuni requisiti base, tra cui: essere micro o piccole o medie imprese con sede legale e/o unità locale nel Lazio; essere attive e aver dichiarato al competente Registro delle Imprese l’attività svolta; essere in regola con il pagamento del diritto annuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata o concordato preventivo. (segue) (Com)