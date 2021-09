Lazio: Cciaa e Regione, 7 milioni e mezzo di euro per innovazione con Voucher Digitali Impresa 4.0 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le domande, che saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 14 del 13 settembre 2021 alle ore 14 del 15 ottobre 2021. Verranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione delle domande. Il bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it/voucherdigitali e sui siti istituzionali delle Camere di commercio del Lazio (Com)