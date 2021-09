Italia-Usa: Casellati, consolidare nostro rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha detto che è necessario consolidare il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti "che restano il nostro naturale e principale alleato: nessuno può mettere in dubbio, specie dopo ritiro da Kabul, il vincolo di lealtà, amicizia e collaborazione che ci lega agli Stati Uniti d’America". "Noi, come occidente, torniamo a porci le stesse domande, ovvero come difendere le nostre libertà e sicurezze, su come preservare un mondo basato sui diritti fondamentali dell’uomo. Oggi è il giorno della riflessione e dobbiamo trarre la giusta conclusione della ventennale missione in Afghanistan. La sfida del ritiro da Kabul è a tutto campo", ha sottolineato Casellati, nel corso del convegno “11 settembre, 20 anni dopo”. (Rin)