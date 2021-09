Brasile: Lula paragona Bolsonaro a Mussolini, “noi in bilico tra fascismo e democrazia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro “andrebbe analizzato come si fa con i dittatori (Adolf) Hitler e (Benito) Mussolini, piuttosto che come un semplice uomo di destra”. Lo ha dichiarato l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva in un’intervista al portale informativo “Uol”, nella quale definisce il Brasile “un Paese in bilico tra la democrazia e il fascismo”. “Quello che sta attraversando il Brasile non è una disputa tra destra e sinistra, ma tra fascismo e democrazia. Bolsonaro non è di destra. Andrebbe analizzato più come si fa con Hitler e Mussuolini che come un tipo di destra. Non pensa. Non costruisce un ragionamento, dice solo fesserie. Chiunque può vedere che non pronuncia mai una sola frase utile, sono tutte sciocchezze. La sua intera vita è una ‘fake news’”, ha affermato Lula, che dopo aver superato i guai giudiziari che ne hanno interrotto la carriera politica a partire dal 2016 è oggi considerato il favorito per le elezioni presidenziali del prossimo anno. L’ex presidente non si è tuttavia pronunciato sulla propria candidatura, affermando che prenderà una decisione non prima del prossimo marzo. “Non sono ancora un candidato, deciderò solo a marzo. So che è difficile credere che chi è primo nei sondaggi non sia un candidato, ma ho bisogno di costruire una candidatura che venga dal basso verso l’alto. Non voglio rappresentare me stesso”, ha spiegato Lula. (Brb)