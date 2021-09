Export: Coldiretti, su alimentare spinta da record storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento della produzione industriale è spinto dal record storico fatto segnare per le esportazioni alimentari made in Italy che registrano un balzo dell’11,2 per cento nel primo semestre per un valore annuale stimato in 50 miliardi nel 2021. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat che evidenziano la crescita della produzione industriale a luglio favorita anche dalla ripresa dei consumi fuori casa con le vacanze estive e le riaperture di bar, ristoranti e agriturismi. Con l’avanzare della campagna di vaccinazione, la riapertura delle attività di ristorazione e le vacanze - sottolinea Coldiretti in una nota - cresce la domanda di made in Italy a tavola in Italia e nel mondo con il fatturato alimentare che segna a luglio un balzo del 4,9 per cento. Tra i principali clienti del made in Italy a tavola nel primo semestre dell’anno ci sono gli Stati Uniti che si collocano al secondo posto ma registrano l’incremento maggiore della domanda con un +18,4 per cento, trend positivo anche in Germania che si classifica al primo posto tra i Paesi importatori di Italian food con un incremento del 6,8 per cento, praticamente lo stesso della Francia (+6,7 per cento) che si colloca al terzo posto mentre al quarto la Gran Bretagna dove a causa della Brexit, con l’appesantimento dei carichi amministrativi, l’export alimentare crolla invece del’4,6 per cento. (segue) (Com)