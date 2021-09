Export: Coldiretti, su alimentare spinta da record storico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli altri mercati - evidenzia la Coldiretti - si segnala la crescita del 16,5 per cento in quello russo e un vero e proprio balzo in avanti di quello cinese con +57,7 per cento. La svolta è evidente anche in Italia con quasi due italiani su tre (65 per cento) in viaggio per vacanza nell’estate 2021 hanno scelto di mangiare principalmente fuori casa in ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi, pub o fast food, secondo l’analisi Coldiretti/Ixè. Il cibo nell’estate 2021 si appresta a diventare la voce principale del budget delle famiglie in vacanza con circa un terzo della spesa destinato per consumare pasti fuori ma anche per acquisto di alimenti o di souvenir o specialità enogastronomiche. Con la riapertura totale della ristorazione dopo il lungo periodo di lockdown, si è assistito ad un ritorno in grande stile dei consumi alimentari fuori casa. Un cambiamento importante dopo che la ristorazione lo scorso anno - conclude la Coldiretti - è stata tra i settori più colpiti dalla pandemia con i consumi alimentari degli italiani fuori casa che nel 2020 sono scesi al minimo da almeno un decennio con un crack senza precedenti per bar, ristoranti, trattorie e agriturismi che hanno dimezzato il fatturato (-48 per cento) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro nel 2020. (Com)