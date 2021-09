Etiopia: governo accusa i tigrini di aver saccheggiato e distrutto una scuola a Sekota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e il Programma alimentare mondiale (Pam) stanno mobilitando risorse per gli sfollati interni e, al 31 agosto, la Commissione nazionale per la gestione dei rischi (Ndrmc) e il Pam hanno distribuito aiuti alimentari per 45 mila sfollati interni, ha spiegato il portavoce. Nella regione di Amhara gli sfollati interni provengono principalmente dalle zone di Waghamera, Nord Gondar, Sud Gondar e Nord Wollo. Gli sfollati sfollati da Nord Wollo, a causa delle provocazioni e degli attacchi del Tplf attualmente ospitati a Desse Town, hanno raggiunto più di 150 mila unità, ha aggiunto. "Il governo sta lavorando con i partner per coordinare ulteriormente la risposta umanitaria nelle zone di Nord Wollo e Wag-Hemra e nella zona di Nord Gondar. I partner umanitari stanno attualmente operando nella regione del Tigrè e stanno inviando cibo alle donne e distribuendolo ai beneficiari. Al 4 settembre 2021, 535 camion di sostegno umanitario sono entrati nella regione del Tigrè e circa 70 convogli di aiuti non sono ancora registrati dopo essere entrati nella regione", ha concluso. (segue) (Res)