Roma: a cena dentro la rosticceria senza il green pass, chiuso locale a Termini

- Tutti gli avventori seduti all’interno di un bar tavola calda oggetto dio controllo interforze, ieri sera, nei pressi della stazione Termini di Roma, sono risultati sprovvisti di green pass. Il certificato è necessario per consumare cibo o bevande all’interno dei locali. Per questo, oltre alle sanzioni, il commerciante si è visto notificare anche la chiusura del locale. Nel corso dei controlli effettuati da polizia carabinieri e guardia di finanza, sono stati 30 gli stranieri accompagnati presso l’ufficio immigrazione della questura, mentre 5 sono stati accompagnati direttamente presso i centri per i rifugiati.(Rer)