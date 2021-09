Roma 2021: Calenda, mi ispiro a Nathan e Argan tra sindaci del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, tra i sindaci del passato si ispira principalmente a Ernesto Nathan, sindaco della Capitale dal 1907 al 1913, ma anche a Carlo Giulio Argan che è stato primo cittadino dal 1976 al 1979, esponente della Sinistra indipendente. "A quale sindaco del passato mi ispiro? Impossibile non far riferimento ad Argan per quanto riguarda la cultura e il ruolo didattico dei musei" ma "mi ispiro di più a Nathan, ebreo mazziniano in una città papalina cattolica", ha detto Calenda, intervistato nell'ambito di un incontro all'Associazione Stampa estera. Nathan è stato "un liberalsocialista ante litteram, un sindaco molto pragmatico con grande attenzione alla città. Nathan è il punto di riferimento ideale e come approccio per il suo pragmatismo", ha concluso Calenda. (Rer)