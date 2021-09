Myanmar: attacchi dinamitardi contro le Forze armate a Yangon (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il video-appello giunge nonostante l’inviato speciale nominato dall’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), Erywan Yusof, abbia chiesto in settimana a tutte le parti coinvolte nel conflitto di accettare un cessate il fuoco per quattro mesi al fine di consentire l’arrivo nel Paese di aiuti umanitari. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista all’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, precisando di aver avanzato la proposta martedì in una riunione in videoconferenza col ministro degli Esteri nominato dalla giunta militare al potere a Naypyidaw, Wunna Maung Lwin, che ha accettato. “Questo non è un cessate il fuoco politico. Questo è un cessate il fuoco per garantire la sicurezza degli operatori umanitari”, ha sottolineato Erywan. L’inviato speciale ha detto di non aver ricevuto obiezioni dal governo insediatosi in seguito al colpo di stato del primo febbraio e ha auspicato che “il messaggio sia passato” anche agli oppositori. (Inn)