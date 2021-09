© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 10 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3365m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: anticiclone disturbato da infiltrazioni umide da ovest. Giornata nuvolosa, a tratti uggiosa e un po' fresca su Alpi Cozie, Valle d'Aosta e Val d'Ossola; più sole e tempo asciutto sulle zone di pianura e la Liguria con clima che si mantiene caldo nelle ore diurne, con valori massimi intorno 27/29 gradi lungo il Po e in Riviera. Venti deboli. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)