Germania: candidato cancelliere Cdu-Csu Laschet, non governeremo come alleato di minoranza

- Il candidato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, Armin Laschet, ha escluso che i democristiano-conservatori possano entrare come alleati di minoranza nel governo formato dopo il voto. “Non voglio entrare a far parte di una coalizione come alleato di minoranza”, ha dichiarato Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, il candidato cancelliere dei democristiano-conservatori ha commentato il declino del proprio fronte nei sondaggi: “Vediamo che sarà difficile”. Tuttavia, ha aggiunto Laschet, “combatteremo per assicurarci di avere la maggioranza e poi esprimere il cancelliere”. Per il presidente della Cdu, a decidere saranno gli elettori e non i campioni utilizzati dagli istituti demoscopici. (Geb)