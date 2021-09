Sardegna: contributi alle testate giornalistiche per l'utilizzo della lingua sarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato della Pubblica istruzione ha pubblicato l'Avviso "Imprentas 2021-2022" che, in attuazione della LR 22/2018, concede contributi finalizzati al sostegno e all'incentivazione dell'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino a favore della carta stampata e delle testate giornalistiche on line, oltre alle produzioni televisive, radiofoniche ed editoriali. L'assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, riconoscendo l'importanza dei media regionali sottolinea come l''obiettivo è quello di valorizzare gli operatori locali come reale strumento di formazione civile, culturale e identitaria, nonché come veicolo di promozione della lingua sarda e delle altre lingue della Sardegna, orientando così i mass media regionali, l'editoria e il web ad una programmazione combinata tra l'utilizzo delle lingue regionali e le nuove tecnologie di comunicazione. Questo a garanzia di prodotti culturali e di informazione efficaci e di qualità. (segue) (Rsc)