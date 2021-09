Sardegna: contributi alle testate giornalistiche per l'utilizzo della lingua sarda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova edizione dell'Avviso "Imprentas" per l'annualità 2021-2022, prevede uno stanziamento complessivo di 1 milione e 47 mila euro ed è articolata in 4 linee d'intervento. Pubblicazione di articoli in quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line. Produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, per la didattica nelle scuole. Produzione di programmi televisivi o radiofonici trasmessi con ogni mezzo di diffusione e il sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente nelle lingue minoritarie e nelle varietà alloglotte.La novità di quest'anno è il sostegno alla produzione di materiale didattico in lingua minoritaria, conformemente a quanto indicato nelle Linee guida ratificate dal Protocollo di intesa tra l'assessore della Pubblica istruzione e il direttore dell'Ufficio scolastico regionale approvato nel 2020. "Si riparte dunque dalla scuola - ha ribadito Biancareddu - prezioso veicolo di diffusione della lingua e della cultura sarda tra le nuove generazioni". (Rsc)