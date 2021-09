Covid: cala l'incidenza dei contagi, la Sardegna rimarrà in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna eviterà ancora una volta il passaggio in zona gialla. Ad anticiparlo è l'assessore alla Sanità Mario Nieddu. Nell'isola è notevolmente calata l'incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti, passata da oltre 150 a una media fra 80 e 90, una diminuzione di circa il 30 per cento. Resta invece difficile la situazione degli ospedali: sia le terapie intensive che i reparti ordinari, secondo gli ultimi dati, hanno registrato un'occupazione pari al 14 per cento, 4 punti percentuali in più rispetto al consentito in zona bianca per le prime e uno in meno per le seconde. (Rsc)