Cina: la scuola celebra la Giornata degli insegnanti, controllo più stretto su settore privato (2)

- Inoltre, ai tutor privati sarà vietato tenere lezioni online o in luoghi non registrati come edifici residenziali, alberghi e caffetterie. "I centri fuori sede che offrono tutoraggio nelle materie del curriculum scolastico devono essere autorizzati, operare in sedi registrate e assumere insegnanti qualificati", ha spiegato il ministero dell'Istruzione. "Non saranno autorizzate a condurre tutoraggio doposcuola online le piattaforme di messaggistica istantanea, videoconferenza o live streaming", si legge nel documento ministeriale. "In alcuni luoghi, il tutoraggio privato si è 'mascherato' per eludere i regolamenti", ha riferito il ministero, secondo il quale, i tentativi di eludere i regolamenti includono l'assunzione di tutor privati sotto forma di "servizi di pulizia", "comunicazione culturale" o "tutori dal vivo", nonché lo svolgimento di lezioni nel quadro di campi estivi o viaggi di studio. "Ciò ha avuto un impatto sull'attuazione della politica", si legge nella nota ministeriale. Anche i media negli ultimi giorni hanno diffuso notizie sui vari modi in cui genitori e tutor avrebbero cercato di eludere le regole, incluse alcune agenzie che avrebbero assunto insegnanti con stipendi mensili che raggiungono anche i 30 mila yuan (4.650 dollari Usa). (segue) (Cip)