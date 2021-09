Cina: la scuola celebra la Giornata degli insegnanti, controllo più stretto su settore privato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema di istruzione superiore competitivo ha reso popolari i servizi di tutoraggio tra i genitori, ma negli ultimi mesi le autorità sono intervenute con sanzioni. L'autorità di regolamentazione del mercato ha inflitto multe a tre società, la Xueda Education, Abc Foreign Language School e 51talk (nota come China Online Education), specializzate in servizi di formazione, per un totale di 1,92 milioni di yuan (297 mila dollari) per "pubblicità ingannevole", "gestione di scuole senza licenza" e "prezzi illegittimi". Le nuove regole intendono anche impedire alle aziende che offrono programmi scolastici di realizzare profitti, raccogliere capitali o diventare pubbliche. Alcune società cinesi che operano nel campo dell'istruzione, tra cui il gruppo Tal, hanno annunciato che venderanno le loro azioni per via del divieto imposto da Pechino sull'insegnamento privato a scopo di lucro, che andrà a danneggiare il mercato dell'insegnamento privato cinese di circa 120 miliardi di dollari. Oltre a Tal, anche Gaotu Techedu venderà le sue azioni; entrambe sono quotate negli Stati Uniti. New Oriental, Koolearn Technology Holding, Scholar Education Group e China Beststudy Education Group hanno rilasciato dichiarazioni simili. (Cip)