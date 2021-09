Russia-Bielorussia: accordo Putin-Lukashenko su mercato unificato petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Bielorussia istituiranno un mercato unificato del petrolio e del gas, approfondendo al contempo l'integrazione economica di fronte alle sanzioni occidentali. L'accordo è stato raggiunto dopo i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. I due leader hanno dichiarato in una conferenza stampa di aver concordato 28 road map per l'integrazione che includono approcci comuni alle politiche macroeconomiche, inclusa quella monetaria, le tasse e le regole doganali. Putin e Lukashenko hanno anche annunciato piani per integrare i mercati energetici di Russia e Bielorussia. Putin ha affermato che i due Paesi firmeranno un documento prima del dicembre 2023 per creare un mercato del gas unificato e concludere accordi simili per petrolio ed elettricità. In questo contesto, Mosca lascerà invariati anche i prezzi del gas naturale per la Bielorussia agli attuali 128,5 dollari per 1.000 metri cubi nel 2022. "E non indicizzeremo nemmeno il prezzo della Bielorussia in termini di inflazione del dollaro, anche se è significativo", ha detto Putin. Il presidente russo ha inoltre affermato che Mosca fornirà a Minsk circa 630-640 milioni di dollari in prestiti entro la fine del 2022. A detta di Putin, i due Paesi attualmente stanno lavorando sull'integrazione economica prima di discutere la potenziale integrazione politica. (Rum)