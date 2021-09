Libia: polemiche per la legge elettorale presidenziale emanata a Tobruk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni della società civile, personalità politiche indipendenti e molti cittadini hanno annunciato il loro rifiuto della bozza di legge sulle elezioni presidenziali pubblicata dalla Camera dei rappresentanti. Una lettera congiunta al segretario generale delle Nazioni Unite, Anto Guterres, all'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, e al capo Alta Commissione elettorale , Emad al Sayeh, respinge categoricamente il progetto di legge “per leggere il presidente in maniera illegale, in violazione delle disposizioni della dichiarazione costituzionale e delle disposizioni del regolamento interno della Camera dei rappresentanti". La lettera ha sottolineato che questo progetto non era stato votato dai rappresentanti del popolo e che l'Alto Consiglio di Stato di Tripoli non è stato consultato, come invece vorrebbe l’Accordo su politico di Skhirat del 2015. La lettera ha accusato il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, di aver “confiscato la volontà del popolo libico”, mettendo in guardia “da tali pratiche” che rappresentano “una minaccia la stabilità del Paese e l'unità delle sue istituzioni”. I firmatari della lettera hanno condannato questo atto unilaterale compiuto dal presidente del Parlamento che "costituisce un ostacolo allo svolgimento delle elezioni in tempo, mina tutti gli sforzi precedenti e gli esiti degli accordi e delle conferenze che si sono tenute per portare il Paese in salvo e raggiungere la sua stabilità”. (Lit)