Marocco: Akhannouch (Rni), la sconfitta degli islamisti un appello al cambiamento

- Dalle elezioni in Marocco arriva un risultato inedito per l'area: per la prima volta crollano gli islamisti. Dopo 10 anni di governo, il partito della Giustizia e dello Sviluppo (Pjd), ha ottenuto solo 12 seggi contro i 125 della precedente legislatura. Neppure l'ex premier, Saadeddine El Othmani, è riuscito a garantirsi un posto in Parlamento. Hanno trionfato i liberali di centro-destra del Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni) guidati da Aziz Akhannouch, tycoon di grande carisma molto vicino a Re Mohammed VI, che con i suoi 97 deputati e gli 82 del Pam, partito dell'Autenticità e della Modernità, pure di centro-destra, guiderà la nuova coalizione di governo. Lo slogan della campagna elettorale è stato 'Meriti di meglio' e i marocchini hanno risposto affermativamente: "Il nostro progetto non è nato contro qualcuno, o contro gli islamisti in generale. È nato per i marocchini, per migliorare le loro condizioni di vita. Abbiamo messo i cittadini al centro e gli elettori lo hanno capito. Abbiamo girato il Marocco in lungo e in largo. Abbiamo costruito il nostro programma in base alle problematiche quotidiane che la gente si trova a vivere", ha detto Akhannouch a "La Repubblica". (segue) (Res)