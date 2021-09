Marocco: Akhannouch (Rni), la sconfitta degli islamisti un appello al cambiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha giocato un ruolo fondamentale, - continua il leader marocchino - ma la reputazione dei politici in campo non è stata da meno. Anche le figure del nostro partito che avevano responsabilità ministeriali nel governo precedente si erano distinte per capacità e affidabilità. Il Pjd ha comunque passato 10 anni al governo. E gli ultimi anni segnati da pandemia e perdita dei posti di lavoro non sono stati facili. I risultati sono una chiamata al cambiamento. Il nostro resta un Paese democratico". La sorpresa di questi elezioni è stata anche l'affluenza sopra il 50 per cento, non del tutto scontata. "Soprattutto in tempi di Covid. Tre milioni in più di elettori e molti giovani che hanno votato per la prima volta. Questo significa grande speranza e fiducia", ha aggiunto Akhannouch. Quanto alle priorità, "il punto centrale è senz'altro il lavoro. Non a caso abbiamo promesso un milione di posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Dovremo rafforzare gli investimenti per creare impiego. Poi c'è la questione della sanità. Bisogna costruire lo scheletro di una sanità pubblica solida, con medici all'altezza per quantità e qualità. I marocchini inoltre vogliono una buona istruzione per i loro figli", ha concluso Akhannouch. (Res)