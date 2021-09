Vaccino: Renzi, polemica Lega su Green pass è tutta fuffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica della Lega sul Green pass è "tutta fuffa", il certificato verde "restituisce libertà, contro la libertà è il Covid" che è un "fatto epocale". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. "Per uscirne ci sono tre meccanismi, il primo i vaccini, il secondo i famaci antivirali che stanno per arrivare e il terzo è un meccanismo che permetta di non tornare in lockdown. A cantare sul balcone con la zona rossa io non ci voglio tornare", ha aggiunto. (Rin)