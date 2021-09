© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "ha dinamiche interne che non capisco e di cui francamente non mi frega un fico secco. Neanche con le bombe al mano escono dal governo". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. Per Renzi quella di Salvini è una battaglia di "visibilità sbagliata" anche perché gli elettori leghisti nella "stragrande maggioranza" sono "tutti per il Green pass". (Rin)