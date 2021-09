Arabia Saudita: annunciato primo campionato ufficiale di calcio femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi l’Arabia Saudita lancerà il primo campionato ufficiale di calcio femminile per formare la prima squadra nazionale. Lo ha annunciato il presidente del consiglio di amministrazione della Federcalcio saudita, Yasser al Mishal. "Lavoreremo per aumentare il numero di competizioni in tutte le regioni per arrivare a 50 competizioni entro il 2025", ha affermato Al Mishal, sottolineando l’obiettivo di raggiungere più di mille giocatrici saudite nel giro di poco tempo. "Il nostro obiettivo è creare una squadra nazionale che sarà tra le prime 20 entro il 2034", ha proseguito Al Mishal.(Res)