Roma 2021: sondaggio Affari italiani, Michetti e Gualtieri in testa, Raggi sale ma è terza

- Un sondaggio sulle elezioni amministrative di Roma, realizzato da Lab 210 per il quotidiano web Affari italiani, vede il candidato del centrodestra Enrico Michetti al primo posto con una percentuale che va dal 29,8 al 33,8. Subito dopo c'è il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, tra il 24,3 e il 28,3 per cento. Sale nel gradimento, ma è terza, la sindaca uscente del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, che si attesta tra il 19,1 per cento e il 23,1 per cento. Infine, al quarto posto, c'è il candidato a sindaco per Azione, Carlo Calenda, con una percentuale stimata tra il 13,2 e il 17,2 per cento. Gli altri candidati, complessivamente, cubano preferenze tra il 4,6 e il 6,6 per cento. (Rer)