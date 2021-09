Argentina: elezioni primarie, coalizione di governo punta a mantenere i voti del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso di Fernandez è stato preceduto da quello della vice presidente Cristina Kirchner, considerata da molti come la vera leader della coalizione. Kirchner ha approfittato dell'occasione per difendere alcune delle misure più controverse adottate dal governo Fernandez, come quella del blocco parziale alle esportazioni di carne bovina. "Chi si oppone a questa misura deve spiegare alla gente che non può mangiare carne perché bisogna esportarla, o che dovrà aspettare per comprarla fino a quando il suo salario non recupererà il valore che aveva nel 2015", ha detto, riferendosi alla perdita del potere d'acquisto registrata a partire dalla presidenza di Mauricio Macri. Kirchner ha quindi difeso anche il congelamento delle tariffe dei servizi e i sussidi straordinari disposti dal governo a fronte della pandemia, e ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla tenuta del sistema sanitario nel picco della pandemia. "Vedevo le immagini di quello che succedeva a New York e avevo paura di quello che sarebbe successo qui", ha detto. (segue) (Abu)