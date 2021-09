Ue-Giappone: Covid, Bruxelles ripristina divieto d'ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha annunciato ieri, 9 settembre, il ripristino delle restrizioni agli ingressi dal Giappone, in risposta alla propagazione delle variante Delta del coronavirus in quel Paese. L'Ue ha rimosso il Giappone dalla lista dei Paesi esentati dal bando ai viaggi non essenziali come il turismo; il Giappone era stato già rimosso dalla lista a gennaio, e vi era stato riammesso lo scorso giugno. Il provvedimento dell'Ue ha valore sull'intero territorio dell'Unione in linea di principio, anche se in concreto ogni Paese membro dell'Ue attua le proprie politiche di controllo dei confini nazionali. La Germania, in particolare, aveva già annunciato l'intenzione di limitare gli ingressi dal Giappone, considerandolo un Paese ad alto rischio di infezione per la Covid-19. (Git)