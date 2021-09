Usa: vaccino Covid obbligatorio, Repubblicani intentano causa alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo volto a rendere obbligatorio il vaccino contro la Covid-19 per i dipendenti federali. Lo ha annunciato lo stesso Biden presentando l’iniziativa alla nazione. La nuova misura non prevede l'alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone piuttosto che ricevere il vaccino. Il dipartimento del Lavoro, ha spiegato il presidente, chiederà alle aziende private con oltre 100 dipendenti di rendere obbligatorio il vaccino per i dipendenti. Al contrario, le aziende cui l’amministrazione federale affida appalti e subappalti rientreranno nell’obbligatorietà vaccinale come i dipendenti interni. (Nys)