G20: ministro Finanze giapponese Aso, accordo su tassazione in ottobre

- Le economie del G20 giungeranno ad un accordo definitivo sulla riforma della tassazione globale in occasione degli incontri di alto livello previsti nel mese di ottobre. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze del Giappone, Taro Aso. Aso ha dichiarato a margine di un colloquio in videoconferenza coi suoi omologhi del G7 che "stanno aumentando" le possibilità di giungere ad un accordo che includa una aliquota fiscale minima comune per le aziende. L'accordo potrebbe essere annunciato in occasione dell'incontro dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20 in programma a Washington il 12 e 13 ottobre, mentre l'approvazione finale giungerebbe in occasione del summit del G20 a Roma, il 30 e 31 ottobre. Aso ha spiegato che i colloqui sulla tassazione comune in seno al G7 "sono progrediti" dal mese di luglio, quando le autorità finanziarie del G20 hanno concordato in linea di principio l'adozione di una tassazione globale minima per le aziende non inferiore al 15 per cento. L'intesa ha fatto seguito alla decisione del G20 di sostenere una aliquota fiscale minima e altre regole tese a contrastare l'elusione fiscale da parte di grandi aziende multinazionali come i colossi del web. Guidati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, oltre 130 economie che rappresentano l'80 per cento dell'economia globale hanno già aderito a tale iniziativa in attesa della sua approvazione definitiva da parte dei leader del G20. (Git)