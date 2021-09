Imprese: Toshiba chiude storico stabilimento produttivo a Dalian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tecnologico giapponese Toshiba chiuderà uno storico stabilimento produttivo nella città cinese di Dalian, il primo inaugurato dall'azienda dell'elettronica in Cina. Lo stabilimento, che impiega ad oggi circa 650 lavoratori, chiuderà i battenti alla fine di settembre nel contesto del piano di ristrutturazione aziendale intrapreso da Toshiba, e la produzione verrà trasferita in Giappone e Vietnam. A Dalian l'azienda produce motori industriali e trasmettitori, ma la produzione è calata progressivamente. Toshiba opera a Dalian dal 1991, quando era sindaco della città Bo Xilai, oggi agli arresti dopo una condanna a vita per corruzione. Toshiba è stata per anni la prima tra le aziende operanti a Dalian, tanto che il suo responsabile locale serviva spesso come presidente della Camera del commercio e dell'industria giapponese. (Git)