Giappone: Kono annuncia la propria candidatura alla guida del Partito liberaldemocratico (2)

- L'ex ministra giapponese per gli Affari interni e le comunicazioni Sanae Takaichi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla guida del Partito liberaldemocratico l'8 settembre. "Annuncio che presento la mia candidatura (alla leadership del partito) con la responsabilità di proteggere il Giappone e l'intenzione di prestare attenzione al futuro", ha detto Takaichi durante una conferenza stampa. Takaichi, sostenuta dall'ex primo ministro Shinzo Abe, potrebbe diventare la prima donna primo ministro nella storia del Giappone se l'Ldp vincerà le prossime elezioni parlamentari in programma il mese prossimo. Fumio Kishida, 64 anni, ex ministro degli Esteri ed ex capo dell’ufficio politico del partito, è stato il primo esponente dell'Ldp ad annunciare la propria candidatura alla presidenza del partito lo scorso 4 settembre, in un programma di informazione della rete televisiva “Yomiuri Tv”. L'ex ministro della Difesa del Giappone Shigeru Ishiba ha espresso invece riserve in merito all'opportunità di candidarsi alla presidenza del Partito, alla luce degli ultimi sondaggi che danno in forte vantaggio il ministro della Riforma amministrativa Kono. (segue) (Git)