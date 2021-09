Giappone: Covid, diagnosticati 18 casi della variante Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato la diagnosi di 18 casi della variante Eta del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute giapponese. La variante è stata già diagnosticata in altri paesi dallo scorso dicembre; in Giappone sono stati confermati anche 19 casi della cariante Kappa, diagnosticata per la prima volta in India. Entrambe le varianti sono oggetto di attenzione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Git)