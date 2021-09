Usa: Covid, distretto scolastico Los Angeles impone vaccino agli studenti sopra i 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distretto scolastico unificato di Los Angeles (Lausd) ha annunciato ieri, 9 settembre, l'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 per tutti gli studenti di età superiore a 12 anni, in contemporanea con l'annuncio da parte del presidente Usa Joe Biden del medesimo obbligo per circa i due terzi della forza lavoro degli Stati Uniti. I membri del consiglio di amministrazione del Lausd, che è il secondo distretto scolastico degli Stati Uniti, con oltre 600mila studenti in 1.200 scuole, ha votato all'unanimità in favore dell'introduzione dell'obbligo, ad eccezione dei soli studenti titolari di "esenzioni valide e approvate e delle ammissioni condizionali". L'obbligo impone agli studenti di farsi somministrare la prima dose del vaccino entro il 12 novembre, e la seconda entro il 19 dicembre. Gli studenti che praticheranno attività sportive o altre attività extracurricolari in presenza dovranno ricevere la prima e la seconda dose di vaccino entro il 3 e il 31 ottobre prossimi. L'obbligo sarà valido per tutti gli studenti a decorrere dal 30mo giorno dopo il compimento del loro 12mo compleanno. (Nys)