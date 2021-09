Corea del Nord: il Cio estromette Pyongyang dalle Olimpiadi di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord è stata estromessa dalle Olimpiadi invernali di Pechino. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale (Cio), secondo cui l'esclusione del Paese dai prossimo Giochi invernali è una misura sanzionatoria adottata in risposta alla decisione di Pyongyang di boicottare le Olimpiadi estive di Tokyo dello scorso agosto. Il provvedimento è stato annunciato dal presidente del Cio, Thomas Bach: questi ha spiegato che il Comitato olimpico della Corea del Nord verrà sospeso sino alla fine del 2022, come conseguenza della "decisione unilaterale" di Pyongyang di non prendere parte ai Giochi di Tokyo. "E' stata una violazione della Carta olimpica e degli obblighi di partecipazione sanciti dalla Carta", ha detto Bach. In aggiunta all'esclusione dai giochi di Pechino, la Corea del Nord non avrà più accesso al sostegno finanziario del Cio sino al termine del provvedimento di sospensione. (Res)