Corea del Nord: nessun missile balistico alla parata del 9 settembre (2)

- La parata militare coincide con un momento di particolare difficoltà per la Corea del Nord: il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha avvertito all'inizio di luglio che la crisi alimentare in atto nel Paese minaccia la sicurezza dello Stato, ed ha rimosso nelle scorse settimane diversi alti funzionari del Partito del lavoro, cui ha imputato il fallimento nella gestione dell'emergenza. Lo riferiscono osservatori citati dalla stampa sudcoreana, secondo cui la purga dei funzionari di partito è avvenuta in occasione della riunione del Politburo del Partito del lavoro lo scorso 29 giugno. Tra i funzionari allontanati da Kim figurerebbe anche Ri Pyong-chol, già responsabile dei programmi di sviluppo nucleare e balistico del Paese, che non ha preso parte ad una recente procedura di voto trasmessa dalla televisione di Stato nordcoreana. (segue) (Git)