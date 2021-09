Corea del Nord: nessun missile balistico alla parata del 9 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'anno il Paese ha scontato un aumento dei prezzi del granturco e del riso, secondo i dati raccolti dall'Istituto coreano per l'unificazione nazionale con sede a Seul. Il think tank attribuisce tali dinamiche di prezzo alla scarsità di offerta nel Paese. Il prezzo del riso, in particolare, è aumentato il mese scorso di oltre il 50 per cento a Hyesan, città nordcoreana al confine con la Cina. Lo scorso anno la produzione di grano nordcoreana è calata del 5,2 per cento, anche a causa delle piogge torrenziali che hanno devastato i raccolti in alcuni tra i principali hub agricoli del Paese. Al contempo, il Paese ha limitato le importazioni dalla Cina per ridurre l'esposizione alla pandemia di coronavirus. (segue) (Git)