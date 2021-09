Brasile: Bolsonaro pranza con l'ex presidente Michel Temer a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha pranzato con l'ex presidente della Repubblica, Michel Temer, a Brasilia. L'incontro, che non è stato inserito nell'agenda ufficiale, è stato confermato dall'emittente "TvGlobo". Secondo quanto scoperto riferito Bolsonaro avrebbe inviato un aereo della flotta presidenziale dell'aeronautica militare per prelevare Temer presso la sua residenza a San Paolo. L'ex presidente è arrivato nella capitale federale intorno alle 11,30. Presente all'incontro anche il vertice dell'Avvocatura dello stato (Agu), Bruno Bianco. L'incontro è motivato dalla crisi politico-istituzionale in corso, aggravatasi a seguito della presa di posizione di Bolsonaro che, nel corso dei suoi due interventi a margine delle marce di Brasilia e San Paolo, il presidente del Brasile, in un'esplicita contestazione alla Corte suprema, aveva dichiarato apertamente che non avrebbe più rispettato "alcuna decisione" del giudice Alexandre de Moraes, incitando i suoi sostenitori a boicottare l'attività della Corte. Bolsonaro ha chiamato il magistrato "mascalzone" e gli ha intimato di lasciare l'incarico.(Brb)