Ue: sondaggio Eurobarometro, 2 italiani su 3 credono al Recovery

- Per quanto riguarda il Piano di ripresa dell'Unione europea, tre europei su cinque (60 per cento) e due italiani su 3 (67 per cento) ritengono che i progetti sviluppati nell'ambito di Next Generation Eu aiuteranno il loro Paese a superare il danno economico e sociale causato dalla pandemia di coronavirus. Questo è quanto emerge dall'ultimo sondaggio Eurobarometro del Parlamento europeo. Secondo i dati emersi, il 59 per cento degli europei ed il 69 per cento degli italiani afferma che il programma aiuterà il proprio Paese a prepararsi meglio alle sfide future. Il 53 per cento dei cittadini europei e di quelli italiani ha un'immagine molto o abbastanza positiva dell'Ue, mentre il 19 per cento ed il 21 per cento, rispettivamente, ne ha una abbastanza o molto negativa. I risultati del sondaggio suggeriscono, però, preoccupazione in una serie di Paesi dell'Ue su come i governi nazionali utilizzeranno effettivamente questi fondi addizionali. Mentre in media il 45 per cento dei cittadini Ue ha fiducia nei propri governi nazionali, il 41 per cento degli intervistati esprime dubbi, mostrando differenze significative nei livelli di fiducia in tutta l'Ue. In Italia a fronte di un 37 per cento degli intervistati che si dice tendenzialmente o completamente sfiduciato, il 47 per cento si mostra invece fiducioso nella gestione dei fondi da parte del governo nazionale. (Beb)