Usa: Blinken presiederà commemorazione 11 settembre al dipartimento di Stato

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si unirà ai dipendenti del dipartimento di Stato per onorare le vite e la memoria di coloro che sono morti negli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Lo rende noto il dicastero in un comunicato. Il sottosegretario per il Controllo degli armamenti e ambasciatore per la Sicurezza internazionale, Bonnie Jenkins, modererà l'evento e terrà un discorso di apertura.(Nys)