Brasile: dopo scontro con Corte suprema Bolsonaro riafferma rispetto per le istituzioni (2)

- La dichiarazione di Bolsonaro è arrivata dopo un incontro con l'ex presidente Michel Temer in mattinata volato a Brasilia su invito del capo dello stato. L'ex presidente è persona molto vicina al giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes che è stato prima ministro della Giustizia del suo governo e poi da Temer indicato per occupare uno scranno presso la Corte. In un'intervista alla Cnn, Temer ha inoltre affermato di aver redatto lui stesso la dichiarazione. "Nel momento in cui emerge nel paese una divisione tra le istituzioni, è mio dovere come presidente della Repubblica, dire pubblicamente che non ho mai avuto intenzione di attaccare nessuno dei poteri dello stato. L'armonia tra questi non è una mia volontà, ma una determinazione costituzionale che tutti, nessuno escluso, devono rispettare", afferma la nota firmata da Bolsonaro in un tono accomodante inusuale per il capo dello stato. (segue) (Brb)