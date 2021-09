Ue: sondaggio Eurobarometro, sì a green pass dal 75 per cento degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sì alla campagna di vaccinazione europea e al green pass come strumento sicuro per viaggiare. E' quello che emerge dal nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi dal Parlamento europeo, effettuato in vista del dibattito sullo Stato dell'Unione europea del 15 settembre. Secondo i dati, il ruolo dell'Ue nelle politiche di vaccinazione messe in atto dagli Stati membri viene considerato positivamente dal 64 per cento degli europei e dal 69 per cento degli italiani. Per quel che riguarda la sicurezza dei vaccini, il 72 per cento degli europei, il 77 per cento in Italia, si dichiara completamente d'accordo e tendenzialmente d'accordo con il principio secondo cui i benefici superino i potenziali rischi. E la vaccinazione è considerata un 'dovere civico' dal 67 per cento degli europei e dal 76 per cento degli italiani. Il green pass è indicato come il sistema più sicuro per viaggiare, rispettivamente dal 65 per cento degli europei e dal 75 per cento degli italiani. (Beb)