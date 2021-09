Afghanistan: Blinken, volo Kabul-Doha frutto di impegno con partner regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha definito "un risultato del regolare e stretto impegno del dipartimento di Stato con i nostri partner regionali" l'arrivo a Doha, in Qatar, di un volo commerciale provveniente da Kabul con a bordo cittadini Usa. "Abbiamo costantemente affermato che avremmo continuato ad aiutare i cittadini statunitensi e altri verso i quali abbiamo un impegno speciale a lasciare l'Afghanistan se scelgono di farlo. Oggi offre un'altra dimostrazione concreta di quell'impegno", ha affermato il capo della diplomazia di Washington. "Questo è stato il risultato del regolare e stretto impegno del dipartimento con i nostri partner regionali, in particolare con le autorità del Qatar, che hanno facilitato il volo di oggi. L'ho sottolineato con il ministro degli Esteri Al-Thani durante il mio viaggio a Doha questa settimana e sono grato per l'impegno dedicato ed efficace suo e del suo team". (Nys)